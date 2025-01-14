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الرياضة - 09:01 - «لم تنتحر .. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - «لم تنتحر .. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - «لم تنتحر .. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:01 مساءً - تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية، لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على إثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث شهد والدا الطفلة بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف. هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن والسلم العام، لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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