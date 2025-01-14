الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية عن الملكية الفكرية في 30 جامعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سلسلة من اللقاءات التثقيفية التوعوية في “الملكية الفكرية” وحماية إبداعات وأفكار الشباب بالجامعات داخل 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقياد الدكتور أشرف صبحي على رعاية وحماية إبداعات وأفكار الشباب وانطلاقا من دورها نحو التعامل مع الشباب وطلاب الجامعات وحديثي التخرج ومواكبة سياسات الدولة الجديدة تأتى أهمية العمل على نشر الوعى بالملكية الفكرية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والغاية منها وأهدافها.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ونظمت أولى فعاليات سلسلة الندوات بجامعة المنوفية حيث أدارت اللقاء الدكتورة أماني جمال مجاهد موسي أستاذ علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ودارت محاور الندوة حول حقوق الملكية الصناعية، أنواع الملكية الفكرية ومنها العلامة التجارية وكيفية لجوء مالك العلامة التجاريّة للقضاء عند استخدام علامته التجارية بطريقةٍ غير رسمية من قِبل شركةٍ أخرى أو كيانٍ آخر ، حقوق الملكية الفكرية والنشر، تعريف المؤشرات الجغرافية بهدف حماية المنتجات، براءة الاختراع وقابليته للتنفيذ.

يذكر أن اهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية؛ حيث أن غياب الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والإبداع والابتكار أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة للدولة من تفعيل دور الملكية الفكرية في كافة المجالات، والاهتمام بتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا، ومن ثم المشاركة في إنتاج الملكية الفكرية والاستفادة منها واستغلالها اقتصاديا، فضلا عن احترام الحقوق غير المتعلقة بالملكية الفكرية استكمالًا لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري، وزرع قيم النزاهة والأمانة واحترام القانون واحترام حقوق الآخرين.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة خلال لقائه مديري الإدارات: نعمل كفريق ولا مجال للتكاسل

من ناحية أخرى، عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية والفرعية اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك النهري، بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب.

وفي مستهل الإجتماع، هنأ محمود الصبروط المديرين الجدد لتوليهم شئون الإدارات كما تقدم بالشكر للسابقين وتمنى لهم التوفيق، مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرات التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والتي كان آخرها مبادرة " الهمم من ذوي الهمم " مع عرض نسب الحضور والمستفيدين بتلك المبادرة وأثنى على الإدارات المتميزه في التنفيذ،و تحدث عن مبادرة صوت شباب الجيزة والمستمر تنفيذها حاليًا، مؤكدًا على أهمية استمرار المشاركة بجميع المبادرات وبكثافة عددية لتخدم أكبر عدد من النشء والشباب.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة خلال لقائه مديري الإدارات

كما كلف وكيل الوزارة مديري الإدارات ببعض المهام أهمها الإستمرار في المتابعات وتكثيف العمل للتأكد على ماتم متابعته مع الالتزام بعوامل الأمن والسلامة داخل جميع الهيئات.

وأيضًا أكد على ملف الإستثمار لما له من أهمية كبيرة لرفع كفاءة الهيئات وتحديث البنية التحتية لها،ووضع آلية لتنفيذ المناقصات والمزايدات وحصر جميع الأماكن المتاحة للإستثمار داخل مراكز الشباب والأندية ولابد من التنفيذ الفعلي لجميع الفرص المتاحة للإستثمار داخل منشآت الجيزة مع متابعة الملفات وتلافي السلبيات.

كذلك وجه الصبروط بالإعداد لعمل دورات تدريبية لجميع التخصصات لإعادة تأهيل العاملين كلًا في مجاله.

وأشار الصبروط إلى التأكيد على أهمية المتابعات والإستمرار في متابعة جميع المنشآت الشبابية والرياضية متابعة دقيقة مع ضرورة حل المشكلات ومتابعتها من مدير الإدارة فعلى كل مسئول أن يكون ملمًابجميع المشكلات داخل إدارته والعمل على حلها بنفسه أثناء المتابعات،وأوضح بأن المتابعات لن تقتصر فقط على الإدارات الفرعية بل سيتم متابعة المشروعات التابعة للإدارات المركزية وبصورة مستمرة ومفاجئة.

شدد الدكتور محمود الصبروط خلال الإجتماع على ضرورة الإهتمام بتطوير مراكز الشباب مع العمل خارج الصندوق والوصول لحلول بعض المشكلات بفكر مختلف بما يتناسب وامكانيات كل مركز وصولًا إلى أفضل النتائج.





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