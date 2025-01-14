وكيل الشباب والرياضة بالجيزة لمديري الإدارات: نعمل كفريق ولا مجال للتكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية والفرعية اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك النهري، بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ محمود الصبروط المديرين الجدد لتوليهم شئون الإدارات كما تقدم بالشكر للسابقين وتمنى لهم التوفيق، مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرات التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والتي كان آخرها مبادرة " الهمم من ذوي الهمم " مع عرض نسب الحضور والمستفيدين بتلك المبادرة وأثنى على الإدارات المتميزة في التنفيذ،و تحدث عن مبادرة صوت شباب الجيزة والمستمر تنفيذها حاليًا، مؤكدًا على أهمية استمرار المشاركة بجميع المبادرات وبكثافة عددية لتخدم أكبر عدد من النشء والشباب.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة خلال لقائه مديري الإدارات

كما كلف وكيل الوزارة مديري الإدارات ببعض المهام أهمها الإستمرار في المتابعات وتكثيف العمل للتأكد على ماتم متابعته مع الالتزام بعوامل الأمن والسلامة داخل جميع الهيئات.

وأيضًا أكد على ملف الإستثمار لما له من أهمية كبيرة لرفع كفاءة الهيئات وتحديث البنية التحتية لها،ووضع آلية لتنفيذ المناقصات والمزايدات وحصر جميع الأماكن المتاحة للإستثمار داخل مراكز الشباب والأندية ولابد من التنفيذ الفعلي لجميع الفرص المتاحة للإستثمار داخل منشآت الجيزة مع متابعة الملفات وتلافي السلبيات.

كذلك وجه الصبروط بإعداد دورات تدريبية لجميع التخصصات لإعادة تأهيل العاملين كلًا في مجاله.

وأشار الصبروط إلى التأكيد على أهمية المتابعات والإستمرار في متابعة جميع المنشآت الشبابية والرياضية متابعة دقيقة مع ضرورة حل المشكلات ومتابعتها من مدير الإدارة فعلى كل مسئول أن يكون ملمًا بجميع المشكلات داخل إدارته والعمل على حلها بنفسه أثناء المتابعات،وأوضح بأن المتابعات لن تقتصر فقط على الإدارات الفرعية بل سيتم متابعة المشروعات التابعة للإدارات المركزية وبصورة مستمرة ومفاجئة.

شدد الدكتور محمود الصبروط خلال الإجتماع على ضرورة الإهتمام بتطوير مراكز الشباب مع العمل خارج الصندوق والوصول لحلول بعض المشكلات بفكر مختلف بما يتناسب وامكانيات كل مركز وصولًا إلى أفضل النتائج.

وزير الرياضة يتواصل مع نجم المحلة ومنتخب مصر السابق

فيما تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

جاء ذلك بعد ما نشرته "كلمتك" تحت عنوان “زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!”.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي مع شوقي غريب المدير الفني لنادي غزل المحلة، وآخر مع صابر عيد، أن الوزارة لا تتأخر في دعم نجوم الكرة المصرية ولا تنسى ما قدموه على مدار سنوات مع الأندية والمنتخبات المصرية.

وأضاف وزير الرياضة، أن صابر عيد لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق أحد النجوم البارزين في تاريخ الكرة المصرية، وكان نجم المنتخب الوطني في مونديال 90 بإيطاليا، كما أنه لم يعرف عنه إلا الذوق والاحترام لاعبًا ومدربًا ومديرًا للكرة.

وشدد الوزير على دعم النجم السابق بكل ما بحتاجه، كما وجه اللجنة الطبية العليا في الوزارة للتواصل معه وتقديم كل التسهيلات في رحلة علاجه وتلبية كافة مطالبه.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

فيما شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، في اجتماعات لجنة التطوير للاتحاد الدولي، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والتي تقام علي هامش إقامة دورة الألعاب العالمية الجامعية في مدينة تورينو بإيطاليا، خلال الفترة من 10 وحتى 25 يناير الحالي.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وخلال مشاركته باجتماع لجنة التطوير، ألقى الدكتور أشرف صبحي الضوء على استراتيجية تطوير الرياضة الجامعية الأفريقية من حيث عدد الأنشطة المستحدثة المقرر إدراجها في خطة مسابقات الاتحاد، وتطوير الجانب الفني والإداري، وافتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي في مصر، وتطوير وسائل التواصل مع مفردات الرياضة الجامعية الأفريقية، وتطوير الهياكل التنظيمية المساعدة، وإضافة عدد جديد من العضوية للدول التي لازالت لم تشترك بالاتحاد، كما ألقي الضوء علي تطوير مشاركة الفتاة الأفريقية في النشاط الجامعي الذي يعتبر بوابة تطوير الرياضة المسائية الأفريقية.



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