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استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 صباحاً - استشهد اليوم الأربعاء 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم وسط القطاع وجنوبه.

4 شهداء بقصف على رفح


وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن  4 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جنين في الضفة الغربية.

 

غارات للعدو الإسرائيلي على مخيم جنين 

وأكدت الوزارة استشهاد 4 أشخاص آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة،، وسط استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلف  خسائر بشرية ومادية كبيرة في قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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