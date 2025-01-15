وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

افتتاح مصاعد كهربائية جديدة بكوبرى المشاة بمنطقة المطار بالجيزة للتسهيل على المواطنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
افتتاح مصاعد كهربائية جديدة بكوبرى المشاة بمنطقة المطار بالجيزة للتسهيل على المواطنين - أخبار كلمتك

افتتاح مصاعد كهربائية جديدة بكوبرى المشاة بمنطقة المطار بالجيزة للتسهيل على المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 صباحاً - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتاح تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري المشاة المار أعلى خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان، وذلك لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه. 

 أهمية  تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة 

وخلال الافتتاح أكد المحافظ على أهمية  تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة  في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.

 

5af61bbe85.jpg
425e3e7f92.jpg
9b58f2c98a.jpg


وكلف المحافظ  رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين بالإضافة إلى رفع الإشغالات وكفاءة النظافة بمحيط الكوبرى بشكل دورى.

e16c298527.jpg
47b53a90e1.jpg


رافق المحافظ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والنائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق