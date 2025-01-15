الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:36 صباحاً - الطقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة والتي وصلت لحد الضباب على جميع الطرق.

الطقس اليوم

وشهدت حالة الطقس اليوم شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب وفقًا للأقمار الصناعية، على أغلب المحافظات من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومدن القناة، ومدن الساحل الغربي والقاهرة الكبرى، مما أدى إلى غلق الطرق الرئيسية.

وأكدت الهيئة وجود الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 يناير وتستمر حتى غدا الخميس 16 يناير 2025، منوهة على السائقين بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.

الشبورة اليوم

وتعمل الشبورة المائية على انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ولذلك قدمت الأرصاد عدة نصائح لقائدي المركبات، وهي: «ترك مسافات آمنة بين السيارات، وتهدئة السرعة، وفتح النوافذ قليلاً لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية، وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي».

حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

- بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ـ والرياح شمالية غربية.

- بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ـ والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 12 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 22 11 بنها 23 12 دمنهور 22 11 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 22 11 المنصورة 22 12 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 22 11 دمياط 21 12 بورسعيد 22 13 الإسماعيلية 23 09 السويس 23 10 العريش 23 08 رفح 22 07 رأس سدر 23 11 نخل 22 01 كاترين 16 -01 الطور 23 11 طابا 21 07 شرم الشيخ 27 16 الإسكندرية 21 11 العلمين 20 10 مطروح 20 11 السلوم 19 10 سيوة 20 08 رأس غارب 24 12 الغردقة 27 13 سفاجا 26 14 مرسى علم 26 15 شلاتين 27 18 حلايب 25 19 أبو رماد 24 16 رأس حدربة 25 16 الفيوم 25 10 بني سويف 24 10 المنيا 24 08 أسيوط 25 08 سوهاج 26 10 قنا 28 11 الأقصر 29 10 أسوان 29 12 الوادي الجديد 29 09 أبو سمبل 28 13