مشاهير العرب - في ثاني أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:16 مساءً - يواصل فيلم «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية في آخر ليلة عرض.

إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش، حوالي 14.2 مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي إيراداته إلى 32 مليونًا و470 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة.

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

أبطال فيلم الدشاش

يضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

يعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.