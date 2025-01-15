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انطلاق الموسم الثاني من مسرحية "ذات والرداء الأحمر" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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انطلاق الموسم الثاني من مسرحية "ذات والرداء الأحمر" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

انطلاق الموسم الثاني من مسرحية "ذات والرداء الأحمر" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:00 مساءً - قرر البيت الفني للمسرح تقديم الموسم الثاني من العرض  المسرحي "ذات.. والرداء الأحمر"  ابتداء من غد الخميس ١٦ يناير الجاري في تمام السابعة مساء، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض ممثلا مصر في مهرجان نيابولس الدولي لمسرح الطفل بتونس. 

مسرحية ذات والرداء الأحمر 

المسرحية من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

فريق مسرحية ذات والرداء الأحمر 

العرض بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنوده.

وتدور أحداث المسرحية عن علاقة الأطفال بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، مستلهمة الحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر ولكن بشكل حديث مغاير، وتجد حلا لصراع الأجيال بين الجدة والأم والبطلة الطفلة ذات.

كما تستلهم الأغاني التراثية مثل "فتحي يا وردة وبابا جاي امتى" مع معالجتها بطريقة عصرية تناسب الأطفال. 
المسرحية من أزياء هدى السجينى، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفي حجاج، مكساج وموسيقي تصويرية شريف الوسيمي.

وشاركت المسرحية ضمن فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بتونس في دورته ٣٧، ونافست نظيرتها "ذات الرداء الأحمر" الروسية، والتي تمثل القصة الأصلية، وحازت على إعجاب الجماهير من الأطفال والكبار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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