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الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:36 صباحاً - كشف المجلس القومي للأجور عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، تزامناً مع إعلان الحكومة عن موعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص

وأوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور أن هناك توجهًا من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، ومن المتوقع خلال الشهر المقبل أن يحدث اجتماع للمجلس القومي للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، من أجل اتخاذ قرار زيادة الأجور.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وأضاف علاء السقطي خلال برنامج «حضرة المواطن» أن هناك اجتماعات دورية وغير دورية، في الفترة الحالية، لبحث مستجدات وتأثير الزيادات على الموظفين والعاملين بالدولة، وهناك دراسات تتم حاليًّا في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، وتتضمن الدراسة عدم تأثر الإنتاجية أو تضرر أصحاب رأس المال من رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 100%

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 100%، وذلك وفقًا لما يتم الإعلان عه في اجتماع الشهر المقبل.

زيادة المرتبات والمعاشات 2025

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال الاجتماع الأخير للحكومة، أنه من المقرر الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.

وأكدت مصادر حكومية في تصريحات صحفية سابقة في بداية عام 2025، أن المرتبات والمعاشات، ستشهد زيادات لأكثر من 5 ملايين موظف في الوزارات والهيئات الحكومية، ولأكثر من 12 مليون موظف في القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرفها، ولكن لا يوجد أي تأكيد على زيادة المرتبات والمعاشات حتى الآن، والزيادة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، تكون في شهر يوليو 2025 المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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