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وزير العمل: توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات - أخبار كلمتك

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وزير العمل: توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات - أخبار كلمتك

وزير العمل: توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:05 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات

وجه الوزير مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم،المحتاجين لكرسي مُتحرك،بشكل لائق وكريم، وتوفيرهذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.

وقال "الوزير" أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير،ودعم ذوي الإعاقة،في إنهاء طلباتهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتوفير حياة كريمة لهم،والتعامل معهم بشكل لائق،وكذلك دمجهم في سوق العمل. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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