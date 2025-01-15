وزير العمل: توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:05 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات

وجه الوزير مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم،المحتاجين لكرسي مُتحرك،بشكل لائق وكريم، وتوفيرهذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.

وقال "الوزير" أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير،ودعم ذوي الإعاقة،في إنهاء طلباتهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتوفير حياة كريمة لهم،والتعامل معهم بشكل لائق،وكذلك دمجهم في سوق العمل.

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