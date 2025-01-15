وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السياحة تعلن قائمة المستشفيات المخصصة لتقديم تطعيمات الحج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السياحة تعلن قائمة المستشفيات المخصصة لتقديم تطعيمات الحج - أخبار كلمتك

السياحة تعلن قائمة المستشفيات المخصصة لتقديم تطعيمات الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 صباحاً - أعلنت غرفة شركات السياحة، عن الأماكن التي اعتمدتها وزارة الصحة والسكان لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام للموسم الجاري.
 

f3670a4024.jpg

المستشفيات المعتمدة لتقديم تطعيمات موسم الحج 

وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة العاملة بموسم الحج، أنها تلقت كتابا من وزارة الصحة والسكان بالمستشفيات المعتمدة علي مستوي الجمهورية لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، قبل السفر الي السعودية لعمل مناسك الحج.

2e7a431aa6.jpg

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن تخصيص 7500 تأشيرة للمستوى البري من تأشيرات الحج السياحي للموسم المقبل 2025 والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة، فيما تم تخصيص 17 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي، وتخصيص 6500 تأشيرة للمستوى 5 نجوم، وتخصيص 4672 تأشيرة للهيئات.
 

 

1dd502e1b0.jpg

عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي


وأوضحت الوزارة، أن عدد المواطنين المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للموسم الحالي وصل إلى 58 ألفا و93 مواطنا، حيث وصل عدد الذكور منهم 25 ألفا و422 مواطنا بنسبة 43.8% ووصل عدد الإناث إلى 32671 مواطنة بنسبة 56.2%.
وأضافت الوزارة أن عدد المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للمستوى 5 نجوم وصل إلى 8260 مواطنا بنسبة 14.2% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى البري إلى 8605 مواطنين بنسبة 14.8% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي إلي 41228 مواطنا بنسبة 71% من إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

آخر موعد للتقديم في برنامج eGP لدعم مشروعات التخرج الريادية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق