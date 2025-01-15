السياحة تعلن قائمة المستشفيات المخصصة لتقديم تطعيمات الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 صباحاً - أعلنت غرفة شركات السياحة، عن الأماكن التي اعتمدتها وزارة الصحة والسكان لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام للموسم الجاري.



المستشفيات المعتمدة لتقديم تطعيمات موسم الحج

وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة العاملة بموسم الحج، أنها تلقت كتابا من وزارة الصحة والسكان بالمستشفيات المعتمدة علي مستوي الجمهورية لتقديم التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، قبل السفر الي السعودية لعمل مناسك الحج.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن تخصيص 7500 تأشيرة للمستوى البري من تأشيرات الحج السياحي للموسم المقبل 2025 والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة، فيما تم تخصيص 17 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي، وتخصيص 6500 تأشيرة للمستوى 5 نجوم، وتخصيص 4672 تأشيرة للهيئات.



عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي



وأوضحت الوزارة، أن عدد المواطنين المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للموسم الحالي وصل إلى 58 ألفا و93 مواطنا، حيث وصل عدد الذكور منهم 25 ألفا و422 مواطنا بنسبة 43.8% ووصل عدد الإناث إلى 32671 مواطنة بنسبة 56.2%.

وأضافت الوزارة أن عدد المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للمستوى 5 نجوم وصل إلى 8260 مواطنا بنسبة 14.2% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى البري إلى 8605 مواطنين بنسبة 14.8% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي إلي 41228 مواطنا بنسبة 71% من إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

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