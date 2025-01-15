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موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

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موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:40 صباحاً - ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ويشهد اليوم الأربعاء، إقامة 4 مباريات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي وهي: نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، وإيفرتون ضد أستون فيلا، وليستر سيتي ضد كريستال بالاس، وآرسنال ضد توتنهام. 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 47 نقطة 
2- نوتينجهام فورست 41 نقطة 
3- آرسنال 40 نقطة 
4- تشيلسي 37 نقطة 
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة 
6- مانشستر سيتي 35 نقطة 
7- بورنموث 34 نقطة 
8- أستون فيلا 32 نقطة 
9- فولهام 30 نقطة 
10- برينتفورد 28 نقطة 
11- برايتون 28 نقطة 
12- وست هام يونايتد 26 نقطة 
13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 23 نقطة 
15- كريستال بالاس 21 نقطة 
16- إيفرتون 17 نقطة 
17- وولفرهامبتون 16 نقطة 
18- إبسويتش تاون 16 نقطة 
19- ليستر سيتي 14 نقطة 
20- ساوثهامتون 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 


 

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي 

الثلاثاء 14 يناير 

تشيلسي 2-2 بورنموث  (انتهت)

وست هام 3-2 فولهام (انتهت)

برينتفورد 2-2 مانشستر سيتي (انتهت)

نوتينغهام فورست 1-1 ليفربول (انتهت)

 

الأربعاء 15 يناير 

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً 

 

الخميس 16 يناير 

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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