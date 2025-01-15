موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:40 صباحاً - ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 21 من البريميرليج.
ويشهد اليوم الأربعاء، إقامة 4 مباريات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي وهي: نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، وإيفرتون ضد أستون فيلا، وليستر سيتي ضد كريستال بالاس، وآرسنال ضد توتنهام.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
1- ليفربول 47 نقطة
2- نوتينجهام فورست 41 نقطة
3- آرسنال 40 نقطة
4- تشيلسي 37 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 35 نقطة
7- بورنموث 34 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برينتفورد 28 نقطة
11- برايتون 28 نقطة
12- وست هام يونايتد 26 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
14- مانشستر يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط
جدول ترتيب الدوري الانجليزي
مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي
الثلاثاء 14 يناير
تشيلسي 2-2 بورنموث (انتهت)
وست هام 3-2 فولهام (انتهت)
برينتفورد 2-2 مانشستر سيتي (انتهت)
نوتينغهام فورست 1-1 ليفربول (انتهت)
الأربعاء 15 يناير
نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً
إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً
ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً
آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً
الخميس 16 يناير
إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً
مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً
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