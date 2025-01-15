موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:40 صباحاً - ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ويشهد اليوم الأربعاء، إقامة 4 مباريات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي وهي: نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، وإيفرتون ضد أستون فيلا، وليستر سيتي ضد كريستال بالاس، وآرسنال ضد توتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 47 نقطة

2- نوتينجهام فورست 41 نقطة

3- آرسنال 40 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 35 نقطة

7- بورنموث 34 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برينتفورد 28 نقطة

11- برايتون 28 نقطة

12- وست هام يونايتد 26 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

14- مانشستر يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي





مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي

الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي 2-2 بورنموث (انتهت)

وست هام 3-2 فولهام (انتهت)

برينتفورد 2-2 مانشستر سيتي (انتهت)

نوتينغهام فورست 1-1 ليفربول (انتهت)

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

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