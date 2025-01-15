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رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس.. نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي عن تفعيل بوابة التعليم الأساسي لرفع نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للترم الأول لعام 2025، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

ويذكر أن سوف تتاح نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة فقط، ويتم الحصول على نتائج الطلاب في باقي المحافظات من خلال مدارسهم مباشرة.

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نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

وفي هذا السياق حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن موعد نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2025، والذي يشمل الصف الرابع والصف الخامس والسادس الابتدائي.

وصرحت المديرية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية يوم الخميس 25 يناير 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي، بينما ستكون نتائج باقي الطلاب في المدارس جاهزة يوم السبت 27 يناير 2024.

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نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

-الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط المتاح على موقع الوزارة.

-اختيار سنوات النقل في التعليم الأساسي.

-تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية.

-إدخال رقم الجلوس والاسم بالكامل في الحقل المخصص.

-اختيار الصف الرابع الابتدائي.

-تحديد الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

-النقر على أيقونة عرض النتيجة للحصول على التفاصيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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