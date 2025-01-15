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«التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا جديدًا بالفيوم - أخبار كلمتك

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«التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا جديدًا بالفيوم - أخبار كلمتك

«التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا جديدًا بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة وهمية تحمل اسم "المعهد البريطاني للتدريب B.T.I" بمحافظة الفيوم. وأوضحت الوزارة أن الكيان الوهمي كان يروج لنفسه كمعهد معتمد يمنح شهادات دولية في مجالات متنوعة، منها التمريض والتحاليل الطبية، المحاسبة وإدارة الأعمال، الصحافة والإعلام، ورياض الأطفال، مستهدفًا خريجي الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والجامعات، دون التقيد بسنة التخرج.

من جانبه وجه الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري، مع متابعة مستمرة لمنع الكيان من استئناف نشاطه. كما أشاد بدور لجنة الضبطية القضائية في مواجهة هذه الكيانات، مشددًا على تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الاحتيال وضمان الالتزام بالقوانين.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية تواصل عملها لرصد الإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة من خلال المواقع الرسمية للوزارة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الكيانات، مؤكدةً تحديث القوائم بشكل مستمر.

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

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قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk

قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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