قام بقتل والدته.. شاهد اول صورة للشخص الذي قتل زوجته في عدن(تعرف عليه) - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:هذه هي صورة الزوج قاتل زوجته المعلمة في عدن امس الاسم : فارس انيس محل السكن حي القاهرة بمديرية المنصورة تحديدا فتحة فندق الخليج سابقا .

واضاف:السوابق : قام بقتل أمه ومر الأمر مرور الكرام وامس قتل زوجته المعلمة وشرد اطفالها بحسب بعض الشهود فانه لايزال في عدن ويتجول حراً طليق .

واختتم:بلغني هذا الصبا ح ان الزوج اتصل متوعدا اخوة الزوجة القصر بالقتل وقد ينفذ تهديده باي لحظة لانه لايزال في عدن دافعوا عن دم أمراة مقهورة مظلومة عاشت سنوات من القهر وانتهى الامر بالقتل في واقعة لاترضى الله ولا الناس اجمعين والى السلطات الامنية تحرككم في هذه القضية مطلوب حماية لكل النساء ولكل بريء ومظلوم .

اختكم ودمها المسفوك يناشد حميتكم، غيرتكم ، مروءتكم فهبوا لنجدة انسانة ماتت بحسرتها وظلمها وقهرها ودموعها ..

