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الكاف يكشف عن الهوية الجديدة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

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الكاف يكشف عن الهوية الجديدة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

الكاف يكشف عن الهوية الجديدة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:20 مساءً -  كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن شعار وكأس بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين قبل سحب القرعة مساء اليوم.

كأس أمم أفريقيا للمحليين 

ويحمل الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة ويؤكد على ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الأفريقية.

وتتميز  كأس تشان 2024 الجديدة  بتصميم عصري أنيق يجمع بين عناصر ذهبية وفضية تمثل مكانة البطولة المتنامية.

من التفاصيل المهمة الخطوط الـ 54 المميزة التي تحيط بالكأس، والتي ترمز إلى الدول الأفريقية الـ 54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها.

ويؤكد هذا العنصر على احتفال البطولة بالتنوع والوحدة في جميع أنحاء القارة، ويمثل كل خط أساس كرة القدم الأفريقية.

وتمثل الكأس الجديدة رمزا قويا للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الأفريقية في الشغف المشترك بهذه اللعبة بحسب موقع الكاف الرسمي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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