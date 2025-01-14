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مجلس القيادة يوجه ببدء الدراسات اللازمة لتحسين الخدمات في محافظة حضرموت - أخبار كلمتك

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مجلس القيادة يوجه ببدء الدراسات اللازمة لتحسين الخدمات في محافظة حضرموت - أخبار كلمتك

مجلس القيادة يوجه ببدء الدراسات اللازمة لتحسين الخدمات في محافظة حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:47 مساءً - كلمتك/خاص:

وقف مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، أمام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، والإجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة.


وأثنى مجلس القيادة على المواقف الإيجابية للسلطة المحلية والمكونات الوطنية في محافظة حضرموت من خطته المعلنة لتطبيع الأوضاع في المحافظة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.


وأعرب المجلس عن ثقته في أن تقود هذه الخطة بحكمة أبناء حضرموت، الى انهاء حالة الاحتقان، والمظاهر الاحتجاجية، والشروع في اصلاحات شاملة تعيد للمحافظة وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.


ووجه المجلس بتكليف الحكومة الاشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لانشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في المحافظة، استفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.


كما أكد المجلس حرص الدولة على استيعاب ابناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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