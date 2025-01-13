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توقيف الدراسة الجامعية في صنعاء - أخبار كلمتك

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توقيف الدراسة الجامعية في صنعاء - أخبار كلمتك

توقيف الدراسة الجامعية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:57 مساءً - كلمتك/

فرضت جماعة الحوثى على كافة الجامعات الحكومية والخاصة بصنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى إلايقاف المؤقت لتدريس المناهج الدراسية وحصر المحاضرات في كافة الكليات النظرية والعملية على إبراز عملية "طوفان الاقصي " والاسناد الذي قدمته ميلشيا الحوثي منذ بداية عملياتها في البحر الأحمر لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأكدت مصادر تربوية بصنعاء ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألزمت كافة الجامعات الحكومية والخاصة على فرض ضوابط إجبارية على كافة منتسبي هذه الجامعات بالحضور في المحاضرات الاستثنائية المخصصة لعملية "طوفان الاقصي" واتخاذ إجراءات عقابية على كل من يتغيب عن الحضور.

 

وكانت جماعة الحوثي فرضت على هيئات التدريس في كافة المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء الحضور الإلزامي لندوات شبه يومية بعد انتهاء الوقت الرسمي للدوام مكرسة لتداول ملازم مؤسس الجماعة "حسين الحوثي " ووجهت إدارة المدارس باتخاذ إجراءات عقابية على المتخلفين عن الحضور تتفاوت بين الإنذار والتوقيف من العمل ووقف صرف اي مستحقات دورية من قبيل نصف الراتب والحافز.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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