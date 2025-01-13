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بعثة المصري تصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من نيجيريا - أخبار كلمتك

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بعثة المصري تصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من نيجيريا - أخبار كلمتك

بعثة المصري تصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 مساءً - وصلت بعثة النادي المصري، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيؤدي المصري البورسعيدي مرانه الأساسي، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمباراته أمام فاركو بالدوري وذلك على إستاد الكلية الحربية.

 

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري المصري

ويحل فريق فاركو ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء الخميس القادم باستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وطلب مسؤولو النادي المصري نقل المباراة الي برج العرب بدلا من استاد السويس تجنبا لتعرض لاعبيه للإرهاق بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإقامة مباراة بلاك بولز بالجولة الأخيرة بالكونفدرالية باستاد برج العرب.

 

مباراة المصري وإنيمبا 

تعادل فريق النادي المصري، مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله، في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على إستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

أحرز هدف المصري البورسعيدي محمد هاشم في الدقيقة 8 وتعادل لانيمبا افياني في الدقيقة 46.

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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