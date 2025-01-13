أول زيارة له بعد غياب 13 عامًا، جمال سليمان في الطائرة عائدًا لسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:21 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري جمال سليمان وهو على متن الطائرة، في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غيابه 13 عامًا عنها، بسبب نظام بشار الأسد.

جمال سليمان على متن الطائرة لدمشق

وقال الفنان جمال سليمان في مقطع الفيديو المتداول: "بالطيارة بعد 13 سنة متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام"

جمال سليمان يعود لدمشق بعد غياب 13 عامًا، كلمتك

جدير بالذكر أن الفنان السوري جمال سليمان، ذكر في إحدى البرامج التليفزيونية، إنه خرج من سوريا منذ نهاية عام 2011، أي مع انطلاق الثورة السورية، ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، وذلك بسبب نظام الرئيس الهارب بشار الأسد.

وقال جمال سليمان، في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية: "تقريبا قضيت رأس السنة 2011- 2012 في سوريا، ورحت مصر كان عندي تصوير، وفي غيابي قام 53 عنصر أمن، من كل الفروع الأمنية، واقتحموا بيتي وحطموه".

وفاة والد ووالدة جمال سليمان

وتابع جمال سليمان حكايته فقال: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ ما رجعت، وطلبت من زوجتي تسافر فورًا على مصر مع ابني محمد ووالدها، وفي المطار والدها عرف إنه ممنوع من السفر، ومن وقتها لا يستطيع مغادرة سوريا".

وقال جمال سليمان: "توفي والدي ووالدتي في 2013، ومع الأسف ما قدرت أشارك في دفنهم أو إلقاء النظرة الأخيرة وأخذ العزاء".

كما أعلن جمال سليمان، في بداية الثورة السورية، أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة السورية، قائلًا: "مسألة الترشح للرئاسة، سؤال طرُح علي منذ سنوات وأجبت أنه لو حدث انتقال سياسي ودستور جديد وبيئة محايدة وآمنة تحت إشراف المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، ربما أفكر في الترشح."

جمال سليمان والده علوي ووالدته سنية

وفي تصريحات إعلامية بنقابة الصحفيين، قال جمال سليمان "عشت كل حياتي لا أحد يعرف انتمائي الطائفي، فأنا مسلم والدي من الطائفة العلوية وأمي تنتمي للطائفة السنية، ولا يمكن أنا أكون طائفيًا، ولا يمكن أن انحاز لطائفة عن أخرى، فالعمل السياسي ليس له علاقة بانتمائي الطائفي أو الديني".

جمال سليمان، كلمتك



وأضاف جمال سليمان "الآن نحن في مرحلة إنقاذ سوريا وإعادة بنائها، إعادة رؤيتنا الوطنية التي تمزقت، وهذه المهمة الكبيرة أود أن أساهم فيها، ويساهم فيها من كل الاتجاهات السياسية ومن كل الطوائف والفصائل، وبالتالي عندها يكون لدينا دستور وبيئة محايدة نزيهة، ربما أجد حينها من هو أفضل مني وسأكون في حملته الانتخابية".

جدير بالذكر أن جمال سليمان كشف، مؤخرًا، عن تحضيرات تجري حاليا لتناول كواليس أحد السجون السورية، مسلسل عن سجن صيدنايا، التي تردد اسمها خلال الفترة الماضية في مسلسل تليفزيوني.



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