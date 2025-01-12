مشاهير العرب - «أي واحدة من الشارع تعمله».. عنبر تكشف سبب رفضها المشاركة في مسلسل العتاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - كشفت الفنانة عنبر عن سبب رفضها المشاركة بمسلسل العتاولة، مسيرة إلى أن هذا العرض جعلها تشعر بالإهانة الكبيرة نظرا لتاريخها الفني.

وأوضحت عنبر خلال لقائها ببرنامج «في قعدة صفا» الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال عبر قناة «تن» أن هناك مكتب «كاستينج» تواصل معها وعرض عليها مشهد صغير في مسلسل «العتاولة» يتضمن كلمات قليلة، موضحة أنها شعرت حينها كأنها «تلقت صفعة».

وأضاف: «حسيت وقتها أن حد بيديني بالقلم، قلت لهم أنتم مكلمني على مشهد أي وحدة معدية في الشارع تعمله، وأنا بقالي 22 سنة بطلة».

وأكدت عنبر أنها لم تتوقع أن يتم عرض مثل هذا الدور عليها، خاصة بعد سنوات طويلة من النجاحات التي حققتها في مشوارها الفني. وتابعت: «لما عرضوا عليا المشهد ده، كنت شايفة إن ده مش مكاني، ولا الدور اللي يليق بتاريخي الفني».

أما عن مدى صحه أنباء قيام أشرف زكي بنقيب المهن التمثيلية، بطردها من النقابة، أكدت على عدم صحة تلك الأنباء، مشيرة إلى العلاقة الطيبة بينهما، قائلة إن كان هناك «اختلاف» فقط بينهما وبعد ذلك تلقت اتصالًا منه وقال لها: «عنبر أختي»، منوهة: «هو كبيرنا وأخونا والعلاقة بينهما طيبة وودودة».

آخر أعمال الفنانة عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة عنبر مشاركتها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح فني وجماهيري كبير.

وضم المسلسل عدد كبير نجوم الفن المصري أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، محمد محمود، يوسف عمر، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل

ودارت أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، حيث تتوالى الأحداث.