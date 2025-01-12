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هايدي موسى تطرح أغنية "معقول بتموت" (فيديو) - أخبار كلمتك

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هايدي موسى تطرح أغنية "معقول بتموت" (فيديو) - أخبار كلمتك

هايدي موسى تطرح أغنية "معقول بتموت" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:20 مساءً - طرحت المطربة هايدي موسى، أغنيتها الجديدة معقول بتموت وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية هايدي موسى الجديدة 

أغنية هايدي موسى الجديدة من كلمات محمود علم ومن ألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع محمد ياسر.

 

وكانت الفنانة هايدي موسى قد طرحت أغنية "لسه صبية" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب أغنية لسه صبية 

وجاءت أغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

 

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة لأن الموسيقى مختلفة جدًا والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.

وأكدت هايدي موسى أن كليب أغنية "لسه صبية" من أجمل الكليبات في مشوارها، حيث ظهرت بستايل جديد من ناحية الأزياء واللبس البدوي والمكياج.

أغنية لسه صبية 

أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم، وتوزيع مصطفى رؤوف. 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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