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فيلم المستريحة يصدم ليلي علوي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:10 مساءً - حقق فيلم المستريحة بطولة الفنانة ليلي علوي، أرقاما صادمة في شباك التذاكر أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم المستريحة 

وحقق فيلم المستريحة إيرادات لم تتجاوز 5 آلاف جنيه فقط بشباك التذاكر أمس الثلاثاء وأصبح مهددا بالسحب من صالات دور العرض بسبب الإيرادات الضعيفة. 

فيلم المستريحة 

 وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عددا من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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