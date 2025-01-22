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«التلي ميديسن».. الصحة تطلق خدمة جديدة بمنظومة مشروع رعايات مصر - أخبار كلمتك

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«التلي ميديسن».. الصحة تطلق خدمة جديدة بمنظومة مشروع رعايات مصر - أخبار كلمتك

«التلي ميديسن».. الصحة تطلق خدمة جديدة بمنظومة مشروع رعايات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:16 صباحاً - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة عالية ويقدم كافة الخدمات الخاصة بالطوارئ والحالات الحرجة بالمجان لجميع المتصلين، مشيرة إلى أن المشروع القومي للرعايات يمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية لاسيما الحرجة والعاجلة.

وقال الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، في تصريحاته الصحفية، إنه تم إدخال خدمة «التلي ميديسن» السريعة للكشف على الحالات الحرجة التي تعاني من الجلطات القلبية والدماغية، وذلك لاستبيان الرأي الطبي السليم في العلاج، مشيرا إلى أن مبادرة «كل ثانية حياة» تقدم جميع خدماتها بالمجان.

وتابع الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة: «يوجد بجميع استقبال المستشفيات طوارئ الرعايات وأجهزة تنفس صناعي يمكن للمريض البقاء فيها إذا كان يحتاج الخدمة لحين توفير سرير رعاية بشكل مستدام».

وتابع: «التواصل يكون من خلال الخط الساخن 137، وأشار إلى أن مشروع رعايات مصر من المشروعات التي حلت مشاكل كثيرة في آليات توفير الرعايات المركزة والحضانات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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