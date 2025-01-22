«التلي ميديسن».. الصحة تطلق خدمة جديدة بمنظومة مشروع رعايات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:16 صباحاً - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة عالية ويقدم كافة الخدمات الخاصة بالطوارئ والحالات الحرجة بالمجان لجميع المتصلين، مشيرة إلى أن المشروع القومي للرعايات يمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية لاسيما الحرجة والعاجلة.

وقال الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، في تصريحاته الصحفية، إنه تم إدخال خدمة «التلي ميديسن» السريعة للكشف على الحالات الحرجة التي تعاني من الجلطات القلبية والدماغية، وذلك لاستبيان الرأي الطبي السليم في العلاج، مشيرا إلى أن مبادرة «كل ثانية حياة» تقدم جميع خدماتها بالمجان.

وتابع الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة: «يوجد بجميع استقبال المستشفيات طوارئ الرعايات وأجهزة تنفس صناعي يمكن للمريض البقاء فيها إذا كان يحتاج الخدمة لحين توفير سرير رعاية بشكل مستدام».

وتابع: «التواصل يكون من خلال الخط الساخن 137، وأشار إلى أن مشروع رعايات مصر من المشروعات التي حلت مشاكل كثيرة في آليات توفير الرعايات المركزة والحضانات.