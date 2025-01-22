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بيراميدز ضيفا ثقيلا على زد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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بيراميدز ضيفا ثقيلا على زد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

بيراميدز ضيفا ثقيلا على زد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:20 صباحاً - يحل فريق بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وزد

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز فريق زد في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف كما فاز بيراميدز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة بيراميدز ضد زد

ويمتلك فريق بيراميدز 17 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز السماوي في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

ويمتلك فريق زد إف سي 13 نقطة يحتل بها المركز السابع، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو زد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

 

 

قائمة بيراميدز في مواجهة زد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل 
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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