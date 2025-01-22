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10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

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10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 صباحاً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، ضيفا ثقيلا على منافسة فاركو اليوم الأربعاء على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ويغيب عن الأهلي أمام فاركو كل من: 

طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وسام أبو علي بسبب الإصابة.

 أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

 علي معلول بسبب عدم القيد في قائمة الفريق.

 أشرف داري بسبب الإصابة.

 رضا سليم  بسبب الإصابة.

 كريم فؤاد بسبب الإصابة.

 يحيي عطية الله بسبب الإصابة.

 محمود كهربا بسبب الانضمام  الى الاتحاد الليبي.

حمزة علاء بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

 

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 0 نقاط. 

 

مباراة الأهلي وفاركو 

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. 

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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