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الرياضة - 09:11 - ارتفاع يضرب عيار 21.. سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - ارتفاع يضرب عيار 21.. سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - ارتفاع يضرب عيار 21.. سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 داخل أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3795 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب

سجل سعر الذهب صباح تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سجل سعر الذهب عيار 24: نحو 4337.25 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22: نحو 3975.75 جنيه للبيع، و3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 21: نحو 3795 جنيهًا للشراء جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18: نحو 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 14: نحو 2530 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 12: نحو 2168.5 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 9: نحو 1626.5 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب: نحو 30360 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب: نحو 2750.52 دولار للبيع، و2750.08 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4337.25 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3975.75 جنيها 3949.5 جنيه
عيار 21 3795 جنيها 3770 جنيها
عيار 18 3252.75 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2530 جنيه 2513.25 جنيه
عيار 12 2168.5 جنيه 2154.25 جنيه
عيار 9 1626.5 جنيه 1615.75 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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