مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

سيراميكا يسعى لملاحقة الأهلي على صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سيراميكا يسعى لملاحقة الأهلي على صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

سيراميكا يسعى لملاحقة الأهلي على صدارة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:45 صباحاً - يلتقي فريقا سيراميكا والاتحاد السكندري في السابعة مساءً اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة حيث فاز سيراميكا في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما خسر الاتحاد السكندري أمام زد إف سي بهدف نظيف

ويسعى فريق سيراميكا لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية في الدوري فيما يسعى زعيم الثغر إلى تعديل مساره بجدول الدوري

ترتيب سيراميكا والاتحاد السكندري


ويمتلك فريق سيراميكا 15 نقطة يحتل بهم الترتيب تالرابع بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز ال13 برصيد 9 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الاتحاد 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:06 - وصل كام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق