لاجارد: لا نشعر بقلق مفرط من انتقال التضخم إلى أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:35 صباحاً - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء: إن البنك ليس قلقا بشكل مفرط بشأن تأثير التضخم في الخارج وانتقاله إلى منطقة اليورو.

وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على أوروبا في حال عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة، قالت لاجارد: "إذا اشتعل التضخم مجددا في الولايات المتحدة، فسيكون ذلك قضية تخص الولايات المتحدة بالتأكيد، حيث ستكون العواقب الأساسية والأولى هناك".

المركزي الأوروبي، كلمتك

تصدير التضخم إلى أوروبا

وأضافت، خلال مقابلة أجرتها مع شبكة سي ان بي سي الأمريكية في دافوس، أننا لسنا قلقين بشكل مفرط بشأن تصدير التضخم إلى أوروبا.

خفض أسعار الفائدة

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، وقال حينها إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم، حتى وإن كان توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان محل نقاش.

ومن المقرر أن يجتمع المركزي في 30 يناير، ويتوقع المستثمرون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة البالغ 3%، ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض سعر الفائدة بشكل أكبر في وقت لاحق من العام لينهي 2025 عند اثنين بالمئة، بالقرب من الحد الأدنى للنطاق التقديري للسعر المحايد، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.

وكان محضر الفيدرالي الأخير، أظهر مخاوف أعضاء الفيدرالي من سياسات ترامب وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع التضخم، حيث أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن مسار خفض الفائدة قد يشهد تباطأ بشكل أكبر بسبب حالة عدم اليقين.

كما أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي بيار أوليفيية غورينشاس على أن خطط ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة فرانس برس.

مخاطر تصاعدية على التضخم

وأضاف أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع، مشيرا إلى أن الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم.

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