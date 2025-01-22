اصابة امراة وطفل بانفجار داخل منزلهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:50 مساءً - كلمتك/خاص:
وخلال السنوات الأخيرة، أغرقت مليشيا الحوثي مناطق سيطرتها، بالأسطوانات التالفة التي تسببت حوادثها بمقتل وإصابة العشرات.
أدى انفجار اسطوانة غاز، إلى إصابة امرأة وطفل بجروح بليغة، بإحدى بلدات محافظة إب.
وقالت مصادر محلية، إن أسطوانة غاز انفجرت في منزل المواطن "ناجي ضاوي" بمدينة إب القديمة، بمديرية المشنة، نتيجة تسرب في الأسطوانة.
وأضافت المصادر أن الحادثة أدت إلى إصابة امرأة وطفل بجروح من الدرجة الأولى.
وخلال السنوات الأخيرة، أغرقت مليشيا الحوثي مناطق سيطرتها، بالأسطوانات التالفة التي تسببت حوادثها بمقتل وإصابة العشرات.
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