نزوح المئات الى ابين(صور) - أخبار كلمتك

تشهد مديرية أحور محافظة أبين نزوح الفارقة من القرن الافريقي من الأورمو والتيجري من اثيويبا ودول افريقية اخرى في تدفق لم يسبق من قبل بل وصل الى المئات يومياً منذ دخول العام الجديد 2025

حيث تجدهم في الخطوط وهذا يدل على عدم الاهتمام من قبل منظمة انترسوس والتي نشاهد انهم مقتصرين على عاصمة المحافظة وضواحيها فقط و يتم نزول هؤلاء الافارقة في الشريط الساحلي من مديرية أحور محافظة أبين وكذا من المديريات المجاورة من محافظة شبوة

وتسبب نزول الافارقة في الشريط الساحلي من مديرية أحور محافظة أبين أو من المديريات المجاورة من محافظة شبوة بحالة من الخوف لدى المواطنين من انتشار الأمراض بين المواطنين من قبل الافارقة ، حيث باتوا يتجولون في شوارع أحور من دون فحص من قبل منظمة انترسوس أو حتى تقوم باستقبال النازحين الافارقة وفحصهم وترحيلهم بل تجد الافارقة من دون اي مراقبة من قبل المنظمة انترسوس وهذا قد يؤدي لكوارث صحية على مواطني المديرية

و كان لمنظمة انترسوس مندوب في أحور وبعد الغاء عقد المندوب توقف المندوب عن العمل وعلى منظمة انترسوس إعادة المندوب لمزاولة عمله لرفع عدد النازحين الوافدين للمنظمة حيث ان أعمارهم لاتتجاوز 15 عام

ونحمل المسؤولية الكاملة لمنظمة انترسوس بنقل النازحين وتوفير سيارات لنقل هؤلاء النازحين إلى مكان مخيم نزوح الافارقة وعدم انتشارهم في الأسواق أو في الطرقات بشكل مخيف

عبدالله الطحر