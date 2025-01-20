مشاهير العرب - بطولة رنا رئيس.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل «روح جدو» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة رنا رئيس.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل «روح جدو» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من شهر العسل لـ جوي أوورد.. نسرين طافش تفاجئ جمهورها بزواجها من رجل أعمال مصري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من شهر العسل لـ جوي أوورد.. نسرين طافش تفاجئ جمهورها بزواجها من رجل أعمال مصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الدولار يتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الدولار يتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية - أخبار كلمتك

خلال ساعات.. إعلان خدمة الواي فاي بحضور وزير الاتصالات - أخبار كلمتك

خلال ساعات.. إعلان خدمة الواي فاي بحضور وزير الاتصالات - أخبار كلمتك

معهد الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة اصطفاف الكواكب.. ويؤكد ليس لها تأثير ضار للأرض - أخبار كلمتك

معهد الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة اصطفاف الكواكب.. ويؤكد ليس لها تأثير ضار للأرض - أخبار كلمتك

عاجل.. إلغاء امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية بعد تسريبه بمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

عاجل.. إلغاء امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية بعد تسريبه بمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تأخر قطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير ضمن المشروعات القومية - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تأخر قطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير ضمن المشروعات القومية - أخبار كلمتك

هنو يبحث مع رئيس الشركة المتحدة آفاق التعاون الثقافي والإعلامي - أخبار كلمتك

هنو يبحث مع رئيس الشركة المتحدة آفاق التعاون الثقافي والإعلامي - أخبار كلمتك

طقس الساعات المقبلة.. أجواء بادرة وسقوط أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس الساعات المقبلة.. أجواء بادرة وسقوط أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها وسبل دعم الطيران العارض - أخبار كلمتك

الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها وسبل دعم الطيران العارض - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة في أول أيام وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة في أول أيام وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة في أول أيام وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:25 صباحاً -  قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم الإثنين، إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة في أول أيام وقف إطلاق النار.

 

دخول مئات من شاحنات المساعدات إلى غزة 

 وأضاف فليتشر في منشور على حسابه على   منصة "إكس": "أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة اليوم، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، لا وقت لنضيعه".

وبدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة من  معبر كرم أبو سالم، وذلك في اليوم الأول من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب المعلومات، كانت 330 شاحنة وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم الخاضع  لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينها 20 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.

 

عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح 

 ومنذ 24 مايو الماضي، تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ودمر  أجزاء منه.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق