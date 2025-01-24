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عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

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عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

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عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

نفى مصدر أمني بشرطة المعلا، صحة المنشورات المتداولة حول قيام احد المواطنين باغتصاب وتصوير الاطفال في منطقة الدكة بمديرية المعلا حيث تم تداول الموضوع على نطاق واسع دون معرفة الحقيقة.

واشار المصدر بان شرطة المعلا استلمت اوامر قبض قهرية من نيابة المعلا لمجموعه شباب سنهم مابين 25 الئ 30 سنه، بتهمة جريمة لواط حيث قام احد الاشخاص بابلاغ الحزام الامني وتم القبض على المتهم من قبل الحزام وسجنه في شرطة العريش قرابة شهر.

واضاف المصدر بان اسرة المتهم قامت بتحويل ملف القضية من شرطة العريش إلى النيابة وقامت النيابة باصدار اوامر قبض قهرية علئ مجموعة شباب بنفس التهمة وتم ضبطهم من قبل شرطة العملا بناء على توجيهات النيابة وتم إحالتهم مباشرة إلى النيابة.

واكد المصدر بان القضية مازالت منظورة امام النيابة بحق عدد من الشباب ولا يوجد بينهم اي طفل وفور استكمال اجراءات النيابة سيتم محاسبة اي شخص متورط بحسب النظام والقانون.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الجمعة 24/ يناير 2025

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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