رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الدكتورة وهيبة فارع - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى المناضل اللواء علي محمد هاشم في وفاة زوجته وزير حقوق الانسان الاسبق، الدكتورة وهيبة غالب فارع التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، ورفعة شعبها، وتقدمه.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة للواء علي هاشم وابناء الفقيدة، وافراد عائلتها وزملائها وطلابها بهذا المصاب الاليم.

واشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيدة، واسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن من خلال نشاطها الاكاديمي والسياسي، والاداري، و عديد المواقع القيادية في الدولة، التي كان ابرزها منصب وزير حقوق الانسان، كأول وزيرة في البلاد، فضلا عن كونها اول رئيسة جامعة يمنية خاصة، منوها بسجلها الحافل كباحثة ومحاضرة وكاتبة سياسية وناشطة نسوية اثرت المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات، والكتب والدراسات التعليمية والسياسية، والتنموية والاجتماعية.

واكد فخامة الرئيس ان اليمن خسر برحيل الفقيدة الدكتورة وهيبة فارع واحدة من أبرز الكفاءات الاكاديمية والإدارية الوطنية، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.