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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الدكتورة وهيبة فارع - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الدكتورة وهيبة فارع - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الدكتورة وهيبة فارع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى المناضل اللواء علي محمد هاشم في وفاة زوجته وزير حقوق الانسان الاسبق، الدكتورة وهيبة غالب فارع التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، ورفعة شعبها، وتقدمه.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة للواء علي هاشم وابناء الفقيدة، وافراد عائلتها وزملائها وطلابها بهذا المصاب الاليم.

واشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيدة، واسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن من خلال نشاطها الاكاديمي والسياسي، والاداري، و عديد المواقع القيادية في الدولة، التي كان ابرزها منصب وزير حقوق الانسان، كأول وزيرة في البلاد، فضلا عن كونها اول رئيسة جامعة يمنية خاصة، منوها بسجلها الحافل كباحثة ومحاضرة وكاتبة سياسية وناشطة نسوية اثرت المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات، والكتب والدراسات التعليمية والسياسية، والتنموية والاجتماعية.

واكد فخامة الرئيس ان اليمن خسر برحيل الفقيدة الدكتورة وهيبة فارع واحدة من أبرز الكفاءات الاكاديمية والإدارية الوطنية، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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