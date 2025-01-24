أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:51 - مفتي الجمهورية: الصلاة فريضة لا تسقط أبدا.. وعلاقة متجددة بين العبد وربه (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:51 - مفتي الجمهورية: الصلاة فريضة لا تسقط أبدا.. وعلاقة متجددة بين العبد وربه (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - مفتي الجمهورية: الصلاة فريضة لا تسقط أبدا.. وعلاقة متجددة بين العبد وربه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أهمية الصلاة باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، ووصفها بأنها «عماد الدين» وحبل متين يصل بين العبد وربه على مدار اليوم و الليلة.

وأضاف «عياد» في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي علاقة متجددة يبث فيها المسلم شكواه ونجواه إلى الله، طالبًا منه العون والتوفيق، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتجاوز حدود الفرد، لتشمل تأثيرات إيجابية على علاقاته بالآخرين وأفعاله اليومية.

وقال المفتي: عندما تحدث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، بدأ بالشهادتين ثم الصلاة، وهذا ترتيب منطقي يعكس مكانتها المحورية، مؤكدًا أن الصلاة هي معراج العبد إلى الله، وهي السد المنيع الذي يحول بين الإنسان وبين المعاصي، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ."

وشدد عياد، على أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط عن الإنسان طالما كان على قيد الحياة، قائلًا: "يمكن أداؤها واقفًا أو جالسًا أو بأي هيئة تتناسب مع حالته الصحية. فهي دستور حياة وسياج يحفظ الإنسان من الانحرافات."

أشار عياد إلى أن الصلاة هي أولى علامات الإيمان الصادق، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ."

وبيّن أن الصلاة تهذب النفس وتُصلح الأفعال، مؤكدًا أن من يحافظ على الصلاة يجد الطمأنينة والاستقرار النفسي.

واختتم عياد، حديثه بالإشارة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، على الرغم من غفران ذنوبه، حيث كان يقضي الليالي قائمًا بين يدي الله، وعندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن سبب ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.".

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يروج لـ«الكابتن» بصورة من الكواليس

الإصابة تحرم توتنهام من جهود سولانكي 6 أسابيع

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أموريم يضمد جراح "البريميرليج" برقم أوروبي لم يشهده مان يونايتد منذ عام 1990 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق