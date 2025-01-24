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بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

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بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:10 صباحاً - خسر فريق نيس مع نظيره إلفسبورج، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وسجل هنريكسون هدف الفوز لفريق إلفسبورج في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني واللقاء. 

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وشارك المحترف المصري محمد عبد المنعم أساسيًّا مع فريق نيس في مواجهة إلفسبورج. 

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تشكيل نيس أمام إلفسبورج 

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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