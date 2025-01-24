الرياضة - 03:01 - عاجل.. الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 03:01 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت، أمس الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وحقق نادي مودرن سبورت أول فوز له في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد التغلب على الزمالك بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن اللاعب جوناثان نجويم من استغلال هجمة منظمة من مودرن سبورت، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87.

وهذا الفوز الثمين أهدى مودرن سبورت 3 نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويقفز للمركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 17 نقطة، وبقى في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وكان قد كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أمس، إن حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.