أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:الأمم المتحدة توجه ضربة مؤلمة للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:الأمم المتحدة توجه ضربة مؤلمة للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الأمم المتحدة توجه ضربة مؤلمة للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:56 مساءً - كلمتك/خاص:

اتخذت الامم المتحدة قرارا قضى باغلاق جميع مكاتبها وتوقيف انشطتها في صنعاء.
وبحسب مصادر فان الأمم المتحدة اعلنت إغلاقًا شاملًا لمكاتبها وأنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحو.ثيين، بعد اختطافات جديدة طالت عدد من موظفيها مساء الخميس في صنعاء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نجاة شخصية بارزة من محاولة اغتيال في الضالع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق