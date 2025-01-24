اتخذت الامم المتحدة قرارا قضى باغلاق جميع مكاتبها وتوقيف انشطتها في صنعاء.
وبحسب مصادر فان الأمم المتحدة اعلنت إغلاقًا شاملًا لمكاتبها وأنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحو.ثيين، بعد اختطافات جديدة طالت عدد من موظفيها مساء الخميس في صنعاء.
عاجل:الأمم المتحدة توجه ضربة مؤلمة للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:56 مساءً - كلمتك/خاص:
اتخذت الامم المتحدة قرارا قضى باغلاق جميع مكاتبها وتوقيف انشطتها في صنعاء.
اتخذت الامم المتحدة قرارا قضى باغلاق جميع مكاتبها وتوقيف انشطتها في صنعاء.
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