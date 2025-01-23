قوات امنية تداهم مبنى الاحوال المدنية للحصول على جباية من قيمة البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

قال الناشط احمد الحنشي:قوات الطوارئ بطقم تداهم المركز الرئيسي للأحوال المدنية في زنجبار حيث ان الخلاف حول أن قوات الطوارئ تطالب بنسبة من قيمة البطاقة وهو مارفضه مدير الأحوال المدنية حيث قامت القوات بإيقاف العمل في مصلحة الأحوال المدنية وتعطيل معاملات المواطنين ...

واضاف:بدل من أن تقوم هذه القوات بتنظيم العمل في مصلحة الأحوال المدنية وتخفيف المعاناة قامت بإيقاف العمل وزيادة المعاناة ...

واختتم:وبحسب مواطنون تعثر العمل في الأحوال المدنية ومغادرة مدير المصلحة في أبين إلى منزله بمدينة زنجبار بعد إيقاف العمل .