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قوات امنية تداهم مبنى الاحوال المدنية للحصول على جباية من قيمة البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

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قوات امنية تداهم مبنى الاحوال المدنية للحصول على جباية من قيمة البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

قوات امنية تداهم مبنى الاحوال المدنية للحصول على جباية من قيمة البطاقة الذكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط احمد الحنشي:قوات الطوارئ بطقم تداهم المركز الرئيسي للأحوال المدنية في زنجبار حيث ان الخلاف حول أن قوات الطوارئ تطالب بنسبة من قيمة البطاقة وهو مارفضه مدير الأحوال المدنية حيث قامت القوات بإيقاف العمل في مصلحة الأحوال المدنية وتعطيل معاملات المواطنين ...

واضاف:بدل من أن تقوم هذه القوات بتنظيم العمل في مصلحة الأحوال المدنية وتخفيف المعاناة قامت بإيقاف العمل وزيادة المعاناة ...

واختتم:وبحسب مواطنون تعثر العمل في الأحوال المدنية ومغادرة مدير المصلحة في أبين إلى منزله بمدينة زنجبار بعد إيقاف العمل .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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