الغباري يتحدث عن زلزال سياسي يهز هؤلاء - أخبار كلمتك

وصف المستشار السابق سام الغباري القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية بأنه "زلزال سياسي" يهز أركان الإرهاب الإيراني وأدواته في المنطقة.

وأشار الغباري إلى أن ردود أفعال الحوثيين المتشنجة ومحاولاتهم إظهار الهدوء المصطنع تعكس حالة التوتر والفزع الداخلي الذي ينهش دواخلهم بسبب القرار الأمريكي.

وأكد الغباري أن هذا التصنيف يعد خطوة أولى في سلسلة قرارات حاسمة، حيث من المتوقع أن يتبعه تحرك أكبر من الكونغرس الأمريكي، ما يشير إلى تحول كبير في الموقف الدولي تجاه الإرهاب الحوثي والإيراني في المنطقة.

وأضاف أن اليمنيين يشعرون بقرب تحقيق حلمهم في الحرية والانتصار، معتبرًا أن القرار الأمريكي يشكل بداية جديدة لليمن بعد سنوات طويلة من الظلام والانكسار، مؤكدًا أن الحرية تتقدم بخطى واثقة نحو استعادة اليمن لسيادته واستقراره.