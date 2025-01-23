أبرزهم الرئيس السابق جون كينيدي، ترامب يوقع أمرا برفع السرية عن ملفات اغتيال 3 شخصيات أمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:01 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرا يتعلق برفع السرية عن ملفات تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، وروبرت كينيدي، ومارتن لوثر.

ترامب يرفع السرية عن اغتيال كنيدي

واتخذ ترامب عدد كبير من القرارات فور وصوله إلى البيت الأبيض، منها ما يتعلق بوعوده برفع الحماية عن مسؤولين سابقين والإعفاء عن المسجونين في قضية اقتحام الكابيتول وغيرها من القرارات.

وتضمنت هذه الأوامر التنفيذية مجموعة واسعة من الإجراءات التي تتعلق بتعزيز أمن الحدود والطاقة، وخفض تكلفة المعيشة للأسر الأمريكية، وإنهاء برامج التنوع في الحكومة الفيدرالية نرصد أبرزها فيما يلي:

إبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا والعفو عن المتورطين في اقتحام الكابيتول

وسعى ترامب إلى إبقاء تطبيق "تيك توك" مفتوحا في الولايات المتحدة، من بين إجراءات أخرى. كما أصدر عفوًا عن مئات الأشخاص لدورهم في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هناك قيود على ما يمكن للرئيس فعله قانونيا من خلال العمل التنفيذي، ومن المتوقع الطعن على العديد من الأوامر في المحكمة. ويمكن أن تؤدي هذه العملية القانونية إلى إبطاء أو إيقاف تنفيذها.

أوامر بشأن الهجرة وإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد ألغى ترامب عدة أوامر تتعلق بالهجرة كان قد أصدرها الرئيس السابق بايدن، بما في ذلك أمر ضيق أولويات الترحيل للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة، أو يعتبرون تهديد للأمن القومي أو تم إيقافهم على الحدود.

وياتي هذا الأمر استكمالا لسياسة ترامب في ولايته الأولى بأن كل شخص موجود في البلاد بشكل غير قانوني يجب ترحيله فورا.

كما أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويخطط لإرسال قوات أمريكية للمساعدة في دعم وكلاء الهجرة وتقييد اللاجئين واللجوء.

العفو عن مقتحمي الكابيتول

كما وعد مرارا وتكرارا خلال حملة 2024، أصدر ترامب عفوا عن حوالي 1500 شخص أدينوا أو وجهت إليهم اتهامات جنائية في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاده للتصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020.

وبشكل منفصل، أمر ترامب بإنهاء القضايا الفيدرالية ضد "المعارضين السياسيين" لإدارة بايدن - أي مؤيدي ترامب.

ويخفف الإجراء أيضا، أحكام 14 عضوا من منظمتي "براود بويز" و"أوث كيبرز" اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف

إنهاء المواطنة بالولادة

وفقا للأمر الذي وقعه ترامب، لن تعترف حكومة الولايات المتحدة بعد الآن بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين يفتقرون إلى الوضع القانوني.

كما يحظر المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأشخاص بتأشيرات عمل مؤقتة وطلاب وسياحة.

ومن المتوقع أن يواجه هذا الأمر تدقيقا قانونيا، يعيد تفسير عبارة "ووفقا لولايتها القضائية" في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي يمنح الجنسية لجميع الأشخاص تقريبا المولودين على الأراضي الأمريكية، لاستبعاد الأطفال المولودين لآباء غير شرعيين في البلاد.

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