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خبير بالعلاقات الدولية: الضفة الغربية مستهدفة من إسرائيل من قبل عملية 7 أكتوبر - أخبار كلمتك

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خبير بالعلاقات الدولية: الضفة الغربية مستهدفة من إسرائيل من قبل عملية 7 أكتوبر - أخبار كلمتك

خبير بالعلاقات الدولية: الضفة الغربية مستهدفة من إسرائيل من قبل عملية 7 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:01 مساءً - قال نعمان العابد، الباحث والخبير في العلاقات الدولية، إن الضفة الغربية تمثل جزءًا أساسيًا من المشروع الإسرائيلي، وهي مستهدفة منذ فترة طويلة، حتى قبل السابع من أكتوبر 2023، مرورًا بالإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة على مدار 15 شهرًا.

 

الاقتحامات والاغتيالات في الضفة الغربية

وأوضح العابد، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضفة الغربية تواجه سلسلة مستمرة من الاقتحامات، والاغتيالات، والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى محاولات تهويد القدس الشرقية، مما يجعلها أحد أهم أهداف المشروع الإسرائيلي الاستيطاني.

 

المشروع الإسرائيلية 

وأضاف الباحث: "ما يجري حاليًا في الضفة الغربية هو امتداد لما كان يحدث قبل السابع من أكتوبر، ويبدو أن المشروع الإسرائيلي يتواصل بوتيرة أكبر بعد اتفاق التهدئة الذي أُبرم في قطاع غزة".

 

توسيع الاستيطان 

وأشار العابد إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بشكل واضح إلى توسيع الاستيطان واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف ترتكز على تعزيز الاستيطان وتحقيق فكرة "دولة إسرائيل الكبرى". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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