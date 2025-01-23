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أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

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أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 08:46 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة صنعاء، بأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعد أحد العوامل التي ستساهم في إنهاء سيطرتهم، لكنه أكد أن العامل الأساسي والحاسم هو الحراك الداخلي من الشعب اليمني، الذي سينفجر في الوقت المناسب كبركان إلى جانب رجال الجبهات.

وأشار اللواء جميل إلى أن الحوثيين يزايدون بعدد المشاركين في تجمعاتهم بميدان السبعين، موضحًا أن العديد من هؤلاء يخرجون تحت التهديد والإجبار. وأضاف أن هذه الحشود نفسها كانت تدعم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح طواعية، حين كانت ظروفهم المعيشية مستقرة وكانوا يتلقون مرتباتهم بانتظام.

وتابع اللواء جميل بأن الوضع الحالي مختلف تمامًا، حيث يعيش المواطنون تحت خط الفقر وفي ظل المجاعة، مما يزيد من احتمالية انفجار الوضع الشعبي ضد الجماعة.

واختتم بالتأكيد على أن الأيام القادمة "حبلى بالمفاجآت"، في إشارة إلى توقعاته بتحولات كبيرة قد تضع حدًا لسيطرة الحوثيين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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