أمين العاصمة صنعاء يتوقع انفجارًا شعبيًا وشيكًا ضد هؤلاء.. ما الأمر - أخبار كلمتك

صرّح اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة صنعاء، بأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعد أحد العوامل التي ستساهم في إنهاء سيطرتهم، لكنه أكد أن العامل الأساسي والحاسم هو الحراك الداخلي من الشعب اليمني، الذي سينفجر في الوقت المناسب كبركان إلى جانب رجال الجبهات.

وأشار اللواء جميل إلى أن الحوثيين يزايدون بعدد المشاركين في تجمعاتهم بميدان السبعين، موضحًا أن العديد من هؤلاء يخرجون تحت التهديد والإجبار. وأضاف أن هذه الحشود نفسها كانت تدعم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح طواعية، حين كانت ظروفهم المعيشية مستقرة وكانوا يتلقون مرتباتهم بانتظام.

وتابع اللواء جميل بأن الوضع الحالي مختلف تمامًا، حيث يعيش المواطنون تحت خط الفقر وفي ظل المجاعة، مما يزيد من احتمالية انفجار الوضع الشعبي ضد الجماعة.

واختتم بالتأكيد على أن الأيام القادمة "حبلى بالمفاجآت"، في إشارة إلى توقعاته بتحولات كبيرة قد تضع حدًا لسيطرة الحوثيين.