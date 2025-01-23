الصحة: نحن في طريقنا للقضاء على فيروس B - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:51 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "استطعنا أن نحافظ على معدل تغطية للتطعيمات ضد التهاب الكبد "B" يزيد على 91%".



القضاء على فيروس B

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: نحن على الطريق الصحيح للقضاء على فيروس "B" لكي يضاف إلى سجل نجاحات منظومة الصحة المصرية.

شهادة منظمة الصحة العالمية

وأشار إلى إشادة منظمة الصحة العالمية في شهادتها الجديدة بما حققته مصر في مكافحة التهاب الكبد B، وخفض معدل انتشار التهاب الكبد B لأقل من 1% بين الأطفال البالغين 5 سنوات أو أكثر.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (في دورتها السادسة والخمسين).





التحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC

جاء ذلك بناء على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان، بشأن تحقيق هذا الإنجاز.

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