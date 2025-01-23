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الرياضة - 11:52 - عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:52 - عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، حتى أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية السور الحديدي في جنين بالضفة الغربية.

وعرض برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، تقريرا بعنوان "عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته"، إذ فرض جيش الاحتلال إغلاقا على قرى الضفة وعزل مدنا بأكملها، وركب بوابات حديدية صاحبها هجمات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين العزل في خطوة تصعيدية جديدة إسرائيل تزيد الأمر سوءً.

مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن عملية اجتياح جنين ستستغرق عدة أيام بينما أعلن وزير الدفاع كاتس أن العملية العسكرية الموسعة تستمر عدة أشهر متواصلة، ليؤكد جيش الاحتلال استراتيجيته العسكرية وأسلوبه القتالي، ما يثير تساؤلات حول أهداف إسرائيل من عملياتها العدائية في الضفة الغربية.

التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتشدد لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي الخطوة التي تشكل جرس إنذار لنوايا إسرائيل التصعيدية خلال الفترة المقبلة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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