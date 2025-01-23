الرياضة - 11:52 - مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن الكثيرين تساءلوا عن موقف الحوثيين من استهداف السفن في البحر الأحمر عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الحوثيين أعلنوا أنهم سيتوقفوا عن توجيه ضرباتهم إلى السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر بعد الهجمات المتكررة التي قاموا بها في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن مصر لم تتخذ أي موقف ضد الحوثيين ورفضت أن تشارك في التحالف الدولي الذي كان يستهدف الحوثيين، وكان موقف مصر واضحاً من هذا الصراع وأنها لن تكون طرفاً في هذا الصراع بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف «بكري»: أنني أتحدث من موقف الدفاع عن بلدي التي تتعرض إلى خسائر كبيرة بلغت 7 مليارات دولار في عام واحد بسبب ما يحدث في مضيق باب المندب وأتمنى التوقف عن تهديد قناة السويس لأن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلى دخل قناة السويس.

وطالب عضو مجلس النواب، الحوثيين بأن يتوقفوا عن تهديد قناة السويس، مؤكداً على حق مصر في استرداد عافيتها الاقتصادية، وأن تعود التجارة الدولية وتمر بهذا المرفق الحيوي الدولي بسلام كمان كانت.