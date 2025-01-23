النسي يدق ناقوس الخطر ويدعو المجتمع الدولي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد العميد خالد النسي أن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية خارجية ليس كافيًا لإنهاء سيطرتهم، ما لم تكن هناك قوات يمنية صادقة وحقيقية تواجههم على الأرض. وأشار النسي إلى أن الوضع الحالي يشير إلى غياب الفاعلية في مواجهة الحوثيين، حيث تركز قوات حزب الإصلاح اليمنية على ترتيب أوضاعها في الجنوب، بينما تفتقر قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي للتحركات الجادة ضد الحوثيين.

وأوضح النسي أن هناك توقعات واسعة بأن يتحمل الجنوبيون عبء مواجهة الحوثيين، رغم أن معركة الجنوبيين الأساسية تتركز على استعادة ما تبقى من أراضيهم ومواردهم.

وأضاف أن القضاء على الحوثيين يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين القوات اليمنية المناهضة للجماعة، مع دعم المجتمع الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة أن تتغير عقلية هذه الأطراف لاستعادة أراضيهم أولاً، ثم النظر في القضايا العالقة بينهم.

واختتم النسي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوحدة والعمل الجماعي لمواجهة الحوثيين، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تغيرات إيجابية في هذا الاتجاه.