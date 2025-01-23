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النسي يدق ناقوس الخطر ويدعو المجتمع الدولي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

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النسي يدق ناقوس الخطر ويدعو المجتمع الدولي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

النسي يدق ناقوس الخطر ويدعو المجتمع الدولي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص

أكد العميد خالد النسي أن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية خارجية ليس كافيًا لإنهاء سيطرتهم، ما لم تكن هناك قوات يمنية صادقة وحقيقية تواجههم على الأرض. وأشار النسي إلى أن الوضع الحالي يشير إلى غياب الفاعلية في مواجهة الحوثيين، حيث تركز قوات حزب الإصلاح اليمنية على ترتيب أوضاعها في الجنوب، بينما تفتقر قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي للتحركات الجادة ضد الحوثيين.  

وأوضح النسي أن هناك توقعات واسعة بأن يتحمل الجنوبيون عبء مواجهة الحوثيين، رغم أن معركة الجنوبيين الأساسية تتركز على استعادة ما تبقى من أراضيهم ومواردهم.  

وأضاف أن القضاء على الحوثيين يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين القوات اليمنية المناهضة للجماعة، مع دعم المجتمع الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة أن تتغير عقلية هذه الأطراف لاستعادة أراضيهم أولاً، ثم النظر في القضايا العالقة بينهم.  

واختتم النسي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوحدة والعمل الجماعي لمواجهة الحوثيين، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تغيرات إيجابية في هذا الاتجاه.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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