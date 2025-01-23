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الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 10:38 مساءً - كلمتك/خاص:

 أصدرت شركة سبرينج للتجارة والاستيراد من مقرها بالعاصمة عدن بيانًا توضيحيًا عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما تم نشره مؤخرًا من معلومات وصفتها بالزائفة والمغلوطة، وذلك في خبر نشرته إحدى القنوات المحلية وأعادت تداوله بعض وسائل الإعلام المحلية، بتاريخ 20 يناير 2025، تحت عنوان "شركة في عدن تتواصل مع شركة إندونيسية لطباعة عملات نقدية".

وقال البيان، إن شركة سبرينج للتجارة والاستيراد واحدة من الشركات الرائدة في اليمن، حيث تتمتع بحضور بارز في السوق المحلي بفضل استحواذها على عدة شركات وتوسعها المستمر عبر فروع خارجية، إذ تعمل الشركة كوكيل حصري لعدد من الشركات العالمية المرموقة، وتقدم حلولاً شاملة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات النفطية، والطاقة، وخدمات الموانئ، وإمدادات المطارات.

وأوضحت شركة سبرينج أن الأخبار المتداولة حول طباعة أوراق نقدية غير صحيحة على الإطلاق، مبيّنة أن تواصلها مع الشركة الإندونيسية اقتصر على تنفيذ عقد لطباعة دمغات السجائر لصالح مصلحة الضرائب اليمنية، مؤكدة أن هذا الإجراء تم وفقًا للقوانين والإجراءات الرسمية المعتمدة، بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك السفارات والغرفة التجارية، لضمان توثيق جميع الخطوات وفق الأطر القانونية.

وأشار البيان إلى ، إن شركة سبرينج مسجلة لدى الغرفة الصناعية والتجارية بالعاصمة عدن وتحوز كل الوثائق، سارية المفعول، التي تخولها مزاولة أعمالها في الاستيراد وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبينت الوثائق جوانب بارزة من مهنية الشركة وتعاملاتها الناجحة التي أهلتها لتكون وكيلا لعدد من الشركات المرموقة عالميا.

وشددت الشركة، في البيان، على أن جميع أنشطتها التجارية تتم وفقًا للوائح والقوانين المحلية والدولية، مع التزامها الدائم بأعلى معايير الشفافية والمهنية، واعتبرت أن محاولات الإساءة إلى سمعتها تشكل تهديدًا مباشرًا لإحدى الشركات البارزة في مجالات الطاقة والوقود والتوريدات.

وأشارت إلى أنها أثبتت حضورها القوي من خلال تنفيذ مشاريع خدمية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم مشاريع وحلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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