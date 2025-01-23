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تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:56 مساءً - قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، مساء الخميس، إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا أن هذه الليلة ستكون من أصعب الليالي على أهالي جنين.

 

نائب محافظ جنين يحذر من ليلة صعبة على السكان

وأوضح نائب محافظ جنين، أن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، لافتًا إلى أن من تبقوا داخله يعانون من أوضاع إنسانية كارثية، فى ظل عجز السلطات المحلية عن إيصال الغذاء والمساعدات نتيجة الحصار المشدد.

 

وأضاف منصور السعدي، أن مدينة جنين بأكملها أصبحت مدينة أشباح وخالية تمامًا من السكان، بينما المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة محاصر الآن، ما يفاقم الأزمة الصحية للسكان.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم فى مخيم جنين

واتهم قوات الاحتلال بارتكاب "جرائم" في مخيم جنين، محذرًا من أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق العنان للمستوطنين في الضفة الغربية، ما يزيد من الخطر الكبير الذي تواجهه المنطقة حاليًّا.

 

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الوضع في جنين أصبح مأساويًا، مع استمرار العمليات العسكرية التي تطال البنية التحتية والسكان، وسط غياب أي حلول عاجلة لتخفيف معاناة الأهالي.

 

من جهته ذكرت وكالة "رويترز" أن  مئات من سكان جنين غادروا منازلهم اليوم الخميس، بعد رسائل من طائرات مسيرة مزودة بمكبرات صوت تأمرهم بذلك، بينما هدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية كبرى في المدينة الواقعة بالضفة الغربية.

 

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تشارك فيها أرتال كبيرة من المركبات مدعومة بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار في غزة الذي شهد أول مبادلة لرهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين منذ هدنة قصيرة في نوفمبر 2023.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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