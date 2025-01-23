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ترامب: زيلينسكي مستعد للسلام وأرغب فى الاجتماع مع بوتين - أخبار كلمتك

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ترامب: زيلينسكي مستعد للسلام وأرغب فى الاجتماع مع بوتين - أخبار كلمتك

ترامب: زيلينسكي مستعد للسلام وأرغب فى الاجتماع مع بوتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 11:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، اليوم الخميس: إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت  وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة: “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

 

مطالب أمريكية لأوكرانيا بتقديم تنازلات لصالح روسيا 

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي: "دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية بين الجانبين الأوكراني والأمريكي، وخلال هذه الاتصالات، ستكون هناك فرصة لمناقشة جميع المعايير والنهج والتفاصيل الرئيسية التي ترغبون في سماعها".

 

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

وأضاف أن “الاستعدادات تجري حاليًّا لزيارة المبعوث الخاص كيث كيلوج إلى أوكرانيا”.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، موقف بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلًا إن: "كييف لن تكون قادرة أبدًا على العودة إلى حدود عام 1991، لكن روسيا لن تكون قادرة على ضم أوكرانيا بأكملها".

وأوضح أن "التنازلات من كلا الجانبين ستكون ضرورية لإنهاء الصراع، كما ستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها للسعي إلى حل نهائي، لكن هذا سيتطلب دبلوماسية معقدة ومكثفة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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